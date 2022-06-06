أبل تستعد لبناء عالم افتراضي لنظارتها المنتظرة

تستعد شركة أبل Apple للكشف عن أدوات برمجية وتحديثات جديدة تساعد في تطوير عالم افتراضي ثري بالمحتوى لنظارتها الذكية المنتظرة، خلال مؤتمر الشركة للمطورين WWDC 2022، الذي يقام في الفترة بين 6و10 يونيو الجاري.

وبحسب بلومبرغ، فإن الشركة عملت خلال الفترة الماضية على تجهيز جميع الأدوات والمزايا البرمجية وتحديث تطبيقاتها الخاصة، لتكون جميعها جاهزة لتكوين منصة برمجية ضخمة يمكن من خلالها تقديم محتوى تفاعلي ثري يمكن للمستخدمين الاستمتاع به عبر نظارتها الذكية القادمة.

ومن المتوقع أن تستهدف النظارات الدخول إلى عالم الواقع المختلط Mixed_Reality، لتجمع بين الواقع الحقيقي والمعزز AR والافتراضي VR، ومن المتوقع ألا يتم الكشف عنها غداً خلال المؤتمر، ويتم تأجيلها للعام المقبل.

خطة محكمة

واعتادت أبل اتباع هذا الأسلوب لتسجيل أسماء منتجاتها قبل فترة من الكشف عنها رسمياً وتسجيلها بمكتب براءات الاختراع الأميركي، بحيث تضمن السرية التامة.

وقد تمت عملية تسجيل اسم “RealityOS”، وهو الاسم الذي تداوله العديد من التقارير، وتوقعت أن يكون اسم نظام تشغيل أبل لنظاراتها الذكية المستقبلية، في 9 ديسمبر 2021، ليصبح أمام الشركة 6 أشهر كفترة متاحة لتسجيل الاسم في دولة أخرى بشكل يسير، وبالتالي يجب على الشركة التسجيل في الولايات المتحدة قبل التاسع من يونيو الجاري.

أدوات وتحديثات جديدة من أبل

بحسب تقرير بلومبرغ، عملت الشركة الأميركية خلال الأشهر الماضية مع مطوري التطبيقات لأجهزتها المختلفة على تطوير تطبيقاتهم لتتوافق مع الأدوات والمزايا الجديدة القادمة، لتصبح قادرة على العمل مع نظارتها الذكية المنتظرة.

فكما هو الحال حالياً عندما تفتح أي تطبيق على هواتف أيفون، ويظهر لك لوحة مفاتيح مباشرة لتتمكن من الكتابة، فعلى متن نظارة أبل سيكون على مطوري التطبيقات تهيئتها لتتوافق تلقائياً مع أدوات أبل للتحكم والتفاعل، مثل أدوات تتبع وجه المستخدم وحركات جسمه، وكذلك حركات وإيماءات اليد، إضافة إلى التفاعل المباشر بالأوامر الصوتية مع مساعد أبل الشخصي “سيري”، وكذلك الكتابة بحركات الأصابع.