مقتل طيارين أردنيين بحادث طائرة

06-06-2022

مقتل طيارين أردنيين بحادث طائرة

أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أمس الأحد، تعرض إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (GROB) إلى خلل فني أثناء جولة تدريبية.

وأوضح أن الخلل الفني تسبب بسقوط الطائرة في إحدى المناطق الزراعية بمنطقة الرمثا بمحافظة إربد.


وأضاف أن الحادث أسفر عن مقتل كل من الرائد الطيار بلال مشهور أحمد الشوفيين والنقيب الطيار بهاء محمد مصطفى أبو غنمي، بعد أن تم نقلهم إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الأول الجامعي

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