دوار الشمس: بذور وزيت بفوائد مذهلة

دوار الشمس هي زهرة مشهورة حول العالم بلونها الجميل وببذورها التي تشكل وجبة خفيفة شهية. فما هي فوائد بذور دوار الشمس؟



إليك أبرز فوائد بذور دوار الشمس في ما يأتي:

الحماية من أمراض القلب والشرايين

تحتوي بذور دوار الشمس على نسبة عالية من فيتامين ي (Vitamin E)، والذي يعد أحد مضادات الأكسدة الهامة التي تساعد على حماية وتحصين جهاز القلب والشرايين من المشاكل الصحية المختلفة، إذ يخفض من فرص حصول التهابات في جهاز الدوران والتي قد تسبب بدورها الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

يعيد توازن هرمونات الجسم

تعد بذور دوار الشمس من البذور الغنية بالأنزيمات التي تساعد على تنظيم الهرمونات في الجسم، وهو الأمر الذي قد يفيد النساء اللواتي يعانين من مشاكل في هرمونات الأستروجين والبروجسترون بشكل خاص.

يساعد في مكافحة السرطان

أحد أهم فوائد بذور دوار الشمس هو قدرته على مكافحة مرض السرطان، وذلك بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة الشوارد الحرة التي يرتبط نشاطها بنشأة وتكون الخلايا السرطانية.

كما قد تساعد بذور دوار الشمس على إبطاء أو منع نمو وانتشار الخلايا السرطانية لدى مرضى السرطان وتخليص الجسم من السموم، لا سيما بسبب احتواء بذور دوار الشمس على السيلينيوم الذي يلعب دورًا فعالًا في هذا الشأن.

يعزز صحة الحامل والجنين

تحتوي بذور دوار الشمس على مزيج مثالي من الفيتامينات والمعادن، خاصة حمض الفوليك والزنك اللذان تحتاجهما المرأة الحامل بشدة خلال فترة الحمل لتقليل فرص إصابة الجنين بتشوهات أو عيوب خلقية.

يحسن مستويات سكر الدم

تعد الألياف من العناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على مستويات سكر الدم ضمن حدودها الطبيعية ومنع حدوث أي رفعات مفاجئة فيها.

كما تحتوي بذور دوار الشمس على نسبة عالية من الألياف الغذائية، لذا فإن تناولها بانتظام يساعد على تحسين مستويات سكر الدم بالمجمل.

يعزز صحة الغدة الدرقية

من فوائد بذور دوار الشمس أنها تساعد بذور دوار الشمس في تحسين صحة الغدة الدرقية، وذلك بسبب احتوائها على مادة السيلينيوم التي تحتوي عليها الغدة الدرقية بتراكيز عالية وتحتاجها لتأدية وظائفها وإنتاج هرموناتها بشكل منتظم وطبيعي.



من فوائد بذور دوار الشمس الأخرى الآتي:

يحسن نضارة البشرة.

يمنع تشنج العضلات.

يقوي العظام.

يكافح الإمساك والإسهال.

يخفف الوزن الزائد.

يحسن مستويات الطاقة.

فوائد زيت بذور دوار الشمس

لا تقتصر فوائد دوار الشمس على البذور المستخرجة من هذه الزهور الجميلة فحسب، بل من الممكن استخراج زيت خاص من بذور دوار الشمس له العديد من الفوائد، وأهمها الآتي:

يقلل مستويات الكولسترول السيء.

يسرع شفاء والتئام الجروح.

يرطب البشرة ويكافح جفافها.

يعالج حب الشباب ويكافح علامات الشيخوخة.

يعالج حالة قدم الرياضي وهي حالة تتضمن نمو فطريات بين أصابع القدمين.

العناصر الغذائية لبذور دوار الشمس

إن فوائد بذور دوار الشمس ناتجة من العناصر الغذائية العديدة والهامة التي تحتويها البذور، وأبرزها الآتي:

الفيتامينات، مثل فيتامين ي (Vitamin E)، وفيتامين ب6

(Pyridoxine).

الألياف الغذائية.

حمض الفوليك.

المعادن الصحية، مثل: المغنيسيوم، والنحاس، والزنك، والحديد، والسيلينيوم.

أضرار بذور دوار الشمس

للحصول على فوائد بذور عباد الشمس يجب تناوله بكميات معتدلة، فإن تم تناولها بكميات كبيرة فستؤدي إلى أضرار أبرزها الآتي:

التعرض للحساسية تجاه بذور دوار الشمس، لذا يجب الحذر منها من قبل الأشخاص الذين يعانون الحساسية من الأطعمة.

زيادة احتمالية الإصابة بإمساك شديد أو تراكم البراز لدى البعض أو إسهال شديد.

تزايد حب الشباب، وتزايد المشاكل الجلدية.

كما يجب العلم أن بذور دوار الشمس التي تم تحميصها بطريقة خاطئة قد تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم مما قد يضر مرضى الكلى.