وزارة الداخلية تكشف تفاصيل المشاجرة الجماعية في حي أبو رمانة بدمشق

علّقت وزارة الداخلية على مقاطع فيديو نشرتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول مشاجرة جماعية في حي أبو رمانة بدمشق.

وقالت صفحة الوزارة على فيسبوك إنه عند الساعة 2.45 من فجر اليوم الاثنين تم إبلاغ قسم شرطة عرنوس بوقوع مشاجرة في شارع الجلاء، بالقرب من وزارة النقل.

وأوضحت أنه قبل وصول الدورية إلى مكان المشاجرة، توارى المتشاجرون عن الأنظار، عندما علموا بأن عناصر حرس وزارة النقل أبلغوا الشرطة.

وأضافت وزارة الداخلية أنه لم يراجع أي شخص الوحدات الشرطية، ويتقدم بشكوى حول الحادثة، ولم يتم تسجيل أي إصابة نتيجة مشاجرة في مشافي دمشق، وما زالت التحقيقات مستمرة للتوصل إلى المتشاجرين.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مقاطع فيديو لمشاجرة جماعية في حي أبو رمانة بدمشق، دون تحديد زمن أو سبب المشاجرة.