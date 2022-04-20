كلاسيكو إنكلترا ليفربولي بامتياز

ارتقى ليفربول لصدارة الدوري الإنكليزي الممتاز مؤقتا بعد فوزه اليوم على مان يونايتد في كلاسيكو الكرة الإنكليزية بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جرت بينهما في أنفيلد.



واللافت أن المهاجمين الثلاثة الذين دخلوا أساسيين للريدز سجلوا وصنعوا فسجل دياز وصلاح في الشوط الأول وماني وصلاح في الشوط الثاني.

وبات كلوب رابع مدرب بعهد البريميرليغ يحقق الفوز على اليونايتد ذهابا وإيابا بعد الفرنسي هولييه والإسباني بينيتيز والإسكتلندي رودجرز.

وبفوزه رفع ليفربول رصيده لست وسبعين نقطة مقابل 74 للسيتي الذي يلعب في سهرة الأربعاء مع برايتون.

وعزز المصري صلاح صدارته للهدافين برصيد 22 هدفا منها خمسة على اليونايتد في الذهاب والإياب.