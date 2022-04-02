اتصال هاتفي بين الرئيس الأسد والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد

02-04-2022

اتصال هاتفي بين الرئيس الأسد والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد

اتصال هاتفي بين الرئيس الأسد والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

جرى اليوم اتصال هاتفي بين الرئيس بشار اﻷسد والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان.

تبادل الرئيس اﻷسد وجلالة السلطان التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، مُتمنيَين لشعبي البلدين والشعوب العربية والإسلامية الخير والازدهار.

وتمّ خلال الاتصال بحث العلاقات اﻷخوية بين سورية وعُمان ومسار التعاون الثنائي بينهما والذي يحقق تقدماً ملحوظاً في العديد من المجالات، وتمّ التأكيد على الاستمرار في العمل المشترك من أجل تعزيز هذا المسار، وفتح آفاقٍ جديدةٍ للتعاون بما يسهم في توثيق العلاقات بين الشعبين الشقيقين ويحقق مصالحهما.

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