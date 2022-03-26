السمن يباع بالملعقة في السويداء

غير أصحاب المحلات الصغيرة وتجار المفرق أسعار المواد الغذائية مرة جديدة، حيث صار التغيير عادة يومية، يحصل أكثر من مرة في اليوم منذ مدة تجاوزت الثلاثة أسابيع، كما انضمت اليوم لسلم الارتفاعات جميع أنواع البقوليات. رصدت أسعار البقوليات والتي تتفاوت من مكان إلى آخر، إضافة لوصف بعض المواطنين حال التجار الصغار بالمبكي لكونهم الحلقة الأضعف..

فوصل سعر كيلو العدس إلى 6000 ليرة بينما كان منذ أيام قليلة ب 3500 ليرة وسعره في مدينة شهبا 6500 ليرة، بينما بيع في القريا 5500 ليرة.

أما كيلو العدس المجروش فارتفع الى 7000 ليرة، فيما وصل سعر كيلو البرغل إلى 6000 ليرة بعدما كان ب 3500 ليرة حسب نشرة تجار دمشق. بينما الحمص المعلب وصل سعره إلى 4000 ليرة والفول بين 3900- 4100 ليرة.

من ناحية أخرى صعد كيلو الرز المصري القصير إلى 3500 وكيس المعكرونة الكبير 4800 ليرة.

وفي السياق ذاته وخلال جولة “تشرين” على المحلات لاحظنا خلوها من مادة الزيت، حيث علل أصحابها بأنهم “يريحون رأسهم” من شر الأسعار ومديرية التموين التي يبحث موظفوها على صغار التجار كالعادة لمخالفتهم.. كما لاحظنا أن أغلبية المحال تبيع السمنة ومعجون الطماطم “بالملعقة” وهو على حد قول التجار أرخص على جيوب الزبائن.

وباتصال مع رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء- جهاد طربيه أكد أن الدائرة قامت بتنظيم العديد من الضبوط خلال الشهر الحالي شملت عدم الإعلان عن الأسعار والامتناع عن بيع مادة الخبز من قبل بعض المعتمدين وتقاضي أجرة زائدة وضبط غير مشروع بمادة المحروقات. وفي سياق الحديث أكد طربيه ل “تشرين” تعرض المراقبين لبعض المضايقات من قبل أشخاص خارجين عن القانون ضمن الأسواق وهو السبب لعدم تنظيم ضبوط أكثر وملاحقة التجار والباعة المخالفين، مطالباً أصحاب الشأن بتأمين مؤازرة دائمة لهم، إضافة لمعاناتهم من نقص عدد الآليات والسائقين.



تشرين

