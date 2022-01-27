حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس:

27-01-2022

حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس:

- محافظة اللاذقية: كافة الطرق في المحافظة سالكة عدا: 

طريق الدالية – معرين – بطموش (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)      

          
طريق بيت ياشوط – المنيزلة – بشيلي  (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)  

                                     
جميع الطرق المؤدية إلى ناحية  صلنفة – محطة البث (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)                                     
طريق جوبة برغال - الغاب (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)                                                                      
طريق المركية - مقامات بني هاشم (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)  

                                             
طريق حرف المسيترة - الشعرة - الغاب (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)  

                                      
طريق بسطوير – خرايب سالم (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)    

            
طريق الدالية – بيت عانا  - بطشاح – وادي القلع - ابوقبيس (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)                                                                        
طريق الدالية – القصيبة – وادي القلع – ابورحيبة (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)                                                                        
طريق الدالية – عين غنام – المشيرفة – سليمة – بيت لوحو  (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)    

            
طريق بيت ياشوط – بسمالخ – الغاب  (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)  

              
طريق عرامو – قشبة - الحفة  (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)  

  
طريق الدالية – جبلة (سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج)  

                                             
- محافظة طرطوس: كافة الطرق في المحافظة سالكة عدا: 


منطقة صافيتا:


طريق عام كفر جوايا - محطة البث - قمة النبي صالح (سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج)


كافة الطرق المؤدية إلى ناحية سبة (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)


منطقة القدموس:


طريق عام القدموس - مصياف (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)


طريق القدموس – بانياس (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)


طريق القدموس – حمام واصل (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج ) 


والطرق المؤدية إلى ناحية الطواحين (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)

          
جميع الطرق المؤدية إلى منطقة القدموس (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)

       
منطقة بانياس:


طريق عام العنازة – الدردارة – التون الجرد – الفروخية (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)


طريق خربة السنديانة – الشندخة – بيت جاش (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)


طريق الشيخ علي المجدل (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج) 


منطقة الدريكيش:


طريق عام دوير رسلان – مصياف (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)


جميع الطرق المؤدية إلى ناحية دوير رسلان (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)

                             
طريق الصفاصيف – فجليت – قنية جروة (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)


طريق بشمس – كرفس (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)


طريق المعيسلة – بيت الوقاف (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)

        
منطقة الشيخ بدر :


جميع الطرق المؤدية إلى ناحية برمانة المشايخ (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)


محافظة القنيطرة: كافة الطرق في المحافظة سالكة بصعوبة بسبب تساقط الثلوج عدا:


طريق جباتا الخشب – طرنجة – عين التينة – حضر(غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)
 

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