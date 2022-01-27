حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس:
- محافظة اللاذقية: كافة الطرق في المحافظة سالكة عدا:
طريق الدالية – معرين – بطموش (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)
طريق بيت ياشوط – المنيزلة – بشيلي (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)
جميع الطرق المؤدية إلى ناحية صلنفة – محطة البث (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)
طريق جوبة برغال - الغاب (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)
طريق المركية - مقامات بني هاشم (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)
طريق حرف المسيترة - الشعرة - الغاب (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)
طريق بسطوير – خرايب سالم (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)
طريق الدالية – بيت عانا - بطشاح – وادي القلع - ابوقبيس (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)
طريق الدالية – القصيبة – وادي القلع – ابورحيبة (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)
طريق الدالية – عين غنام – المشيرفة – سليمة – بيت لوحو (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)
طريق بيت ياشوط – بسمالخ – الغاب (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)
طريق عرامو – قشبة - الحفة (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)
طريق الدالية – جبلة (سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج)
- محافظة طرطوس: كافة الطرق في المحافظة سالكة عدا:
منطقة صافيتا:
طريق عام كفر جوايا - محطة البث - قمة النبي صالح (سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج)
كافة الطرق المؤدية إلى ناحية سبة (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)
منطقة القدموس:
طريق عام القدموس - مصياف (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)
طريق القدموس – بانياس (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)
طريق القدموس – حمام واصل (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج )
والطرق المؤدية إلى ناحية الطواحين (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)
جميع الطرق المؤدية إلى منطقة القدموس (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)
منطقة بانياس:
طريق عام العنازة – الدردارة – التون الجرد – الفروخية (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)
طريق خربة السنديانة – الشندخة – بيت جاش (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)
طريق الشيخ علي المجدل (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)
منطقة الدريكيش:
طريق عام دوير رسلان – مصياف (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)
جميع الطرق المؤدية إلى ناحية دوير رسلان (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)
طريق الصفاصيف – فجليت – قنية جروة (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)
طريق بشمس – كرفس (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)
طريق المعيسلة – بيت الوقاف (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)
منطقة الشيخ بدر :
جميع الطرق المؤدية إلى ناحية برمانة المشايخ (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)
محافظة القنيطرة: كافة الطرق في المحافظة سالكة بصعوبة بسبب تساقط الثلوج عدا:
طريق جباتا الخشب – طرنجة – عين التينة – حضر(غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)
إضافة تعليق جديد