الإفراج عن أميرة سعودية بعد سجنها ثلاث سنوات

09-01-2022

الإفراج عن أميرة سعودية بعد سجنها ثلاث سنوات

أفرجت السلطات السعودية عن أميرة من العائلة المالكة سجنت لمدة نحو ثلاث سنوات في الرياض من دون توجيه أي تهمة لها، وفق ما أعلنت وسائل إعلام أمريكية أمس.

وكانت بسمة آل سعود"57 عاماً"، وهي سيدة أعمال اتخذت قبل سجنها مواقف منددة بانتهاكات في بلادها، ناشدت، في نيسان 2020، الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد، الإفراج عنها لأسباب صحية.

وأعلنت منظمة "القسط" لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، على تويتر "الإفراج عن بسمة آل سعود وابنتها سهود الشريف، المعتقلتين منذ آذار 2019".

وأضافت المنظمة غير الحكومية "طوال فترة الاعتقال لم توجه أي تهم لبسمة"، مشيرة إلى أنها "حرمت أثناء ذلك من الرعاية الصحية الضرورية لحالة صحية حرجة".

وأوقفت بسمة آل سعود، أصغر أولاد الملك الراحل سعود بن عبد العزيز، قبيل توجهها إلى سويسرا في رحلة للعلاج، بحسب ما ذكره مصدر مقرب من عائلتها لفرانس برس. ولم يكشف عن طبيعة المرض الذي تعاني منه.

واحتجزت الأميرة السعودية في سجن الحاير قرب الرياض المعروف بأنه يضم العديد من المعتقلين السياسيين.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...