أكثر من 314 ألف هكتار.. المساحات المزروعة بالقمح والشعير بالحسكة.

يواصل فلاحو محافظة الحسكة زراعة أراضيهم بمحصولي القمح و الشعير بعلاً ورياً لتزيد المساحة المزروعة حتى تاريخه على 314 ألف هكتار موزعة في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.

وبين مدير الزراعة في الحسكة المهندس سعيد الججي ل سانا أن المساحة المزروعة بمحصول القمح المروي بلغت 64 ألفاً و150 هكتاراً بنسبة تنفيذ 58 بالمئة من المساحات المخططة والقمح البعل 127 ألفاً و750 هكتاراً بنسبة تنفيذ 29 بالمئة اما المساحات المزروعة بالشعير المروي فقد بلغت 8950 هكتاراً بنسبة تنفيذ 43 بالمئة والشعير البعل 114 ألف هكتار بنسبة تنفيذ 28 بالمئة.

وأشار الججي إلى أن نسبة تنفيذ وزراعة محصولي القمح والشعير في المحافظة للموسم الحالي مرتبطة بتحسن واقع الهطل المطري خلال الفترة القريبة القادمة ولاسيما أن أغلبية المساحة المخططة للزراعة هي بعلية موضحاً أن المحافظة تتعرض لمنخفض جوي ماطر منذ ليلة أمس وتستمر فعاليته اليوم وتراوحت نسب الهطل المطري بين 3 و1مم في مختلف المناطق.

يذكر أن عمليات زراعة محصولي القمح والشعير في محافظة الحسكة التي بدأت منتصف تشرين الأول الماضي تستمر عادة حتى منتصف الشهر القادم.