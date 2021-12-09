غداً انقطاع عام للتيار الكهربائي في السويداء

أعلنت الشركة العامة لكهرباء السويداء أنه سيتم غداً قطع التيار الكهربائي عن كامل المحافظة من الساعة الـ 8 صباحاً وحتى الـ 2 ظهراً بسبب أعمال تجهيز محولة في إحدى المحطات الرئيسية.

حيث يعود القطع لأعمال تجهيز خلية محولة ثالثة في محطة تحويل الكوم الرئيسية بالمحافظة.

من جهة ثانية انقطع التيار الكهربائي بشكل كامل عن الجزء الغربي لمدينة شهبا بعد منتصف الليلة الماضية جراء حدوث تعد على محولة إلى الشرق من موقع القلعة وإعطابها بعد محاولة سرقتها من قبل مجهولين لاذوا بالفرار إثر اكتشاف أمرهم من الأهالي.

وأوضح رئيس قسم كهرباء مدينة شهبا المهندس مغير الشوفي أن التعدي على المحولة ترافق أيضاً بسرقة كابلات نحاسية من محولة قريبة منها مشيراً إلى أن العمل جار حالياً لمحاولة تأمين محولة بديلة لإعادة الكهرباء إلى الخدمة.

ولفت المهندس الشوفي إلى أهمية التعاون في الإبلاغ عن التعديات التي تحصل على الشبكة وخاصة في ضوء وجود نقص بالمواد جراء الظروف الصعبة لتأمينها.

ويبلغ عدد المشتركين بالطاقة الكهربائية بالسويداء نحو 160 ألف مشترك