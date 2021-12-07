مقتل شخص بالرصاص في مخيم الهول للاجئين بريف الحسكة الشرقي

استمرارا لحالة الفوضى والفلتان الأمني داخل مخيم الهول للاجئين الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي شرق مدينة الحسكة عثر على شخص مقتول بالرصاص.

وذكرت مصادر محلية أنه تم العثور على جثة شخص مقتول بعدة طلقات نارية داخل خيمته وذلك في ظل الفوضى الأمنية التي أدت خلال الأشهر الماضية إلى مقتل العشرات من قاطني المخيم الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” بدعم من الاحتلال الأمريكي.

وتحتجز قوات الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” في مخيم الهول شرق الحسكة آلاف المهجرين في ظروف مأساوية تنذر بحدوث كارثة إنسانية في ظل النقص الشديد بمتطلبات البقاء على قيد الحياة من مياه وأدوية وطبابة وغذاء وأمن وغيرها.



