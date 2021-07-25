هيكل تنظيمي جديد لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً يقضي باعتماد هيكل تنظيمي جديد للوزارة مكون من 12 مديرية منها 7 مديريات فنية تخصصية و5 فنية داعمة وإدارية مساندة وتحدد المهام الأولية للمديريات ضمن وثيقة مهام تراعي النظام الداخلي للوزارة.



و أوضح مدير التنمية الإدارية بالوزارة عماد ناعمة أن الهيكل الجديد رفع مستوى المديريات التنفيذية بالوزارة الأمر الذي سيترك أثراً إيجابياً بعملها ويقلص مستوى الإجراءات الإدارية ويعطي الوزارة مهام فنية أكثر حيث تمت إضافة مديريتين فنيتين هما مديرية المنظمات غير الحكومية ومديرية القياس والجودة وتهدف الأخيرة لرصد أثر ونوعية الخدمات المقدمة.



وبين ناعمة أن الهيكل الجديد المعتمد للوزارة راعى تقليص المستوى الإداري لمصلحة الجانب الفني حيث حول كلا من مديريتي الرقابة الداخلية ومحاسبة الإدارة إلى دوائر وأضاف دوائر إلى عدد من المديريات كإضافة دائرة التنسيق مع القطاعات المتكاملة الى مديرية التخطيط والتعاون الدولي ودائرتي المرأة والطفل ورعاية المسنين إلى مديرية الخدمات الاجتماعية.



وأشار ناعمة إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد خفض عدد معاوني الوزير إلى اثنين وهما معاون للشؤون الاجتماعية وآخر لشؤون العمل فقط وفيما يتعلق بالمكتب الإعلامي بالوزارة تم تحويله إلى دائرة الإعلام والعلاقات العامة تتبع لمديرية الاتصال والدعم التنفيذي.



وتصدر عدد من الوزارات هياكل تنظيمية جديدة تباعاً وذلك استناداً لما تقرر في مؤتمر الإصلاح الإداري الذي عقد خلال الفترة بين 20 و30 حزيران الماضي.