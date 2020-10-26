هجمات يمنية تستهدف مطارات جازان وأبها وقاعدة خميس مشيط في السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، عن استهداف مطارات أبها وجازان وقاعدة خميس مشيط في السعودية بـ 3 طائرات مسيرة أصابت أهدافها بدقة.



ووفقاً لقناة “المسيرة” اليمنية، فإن سريع أوضح أنه تم تنفيذ 3 هجمات بثلاث طائرات مسيّرة استهدفت مطارات جازان وأبها وقاعدة خميس مشيط، وذلك رداً على استهدافات “التحالف العربي” بقيادة السعودية، المتواصلة على اليمن، وحصاره المستمر للشعب اليمني.



من جهة ثانية، قضى يمني، أمس السبت، بنيران المدفعية السعودية التي استهدفت منطقة غافرة بمديرية الظاهر الحدودية في صعدة، في حين تعرضت مناطق متفرقة في مديريتي شدا ورازح الحدوديتين لقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف.



أيضاً، شنت مقاتلات التحالف السعودي 18 غارة جوية منها 14 غارة على مديرية مدغل في مأرب شمال شرق صنعاء و4 غارات على منطقة الخنجر في الجوف شرقاً.

بدوره، مصدر عسكري يمني، ذكر أن خروقات التحالف السعودي بلغت خلال الـ 24 ساعة الماضية 276 خرقاً بينها غارتان على منطقة الفازة من طيران استطلاع مقاتل على الفازة، حسب ما أوضحته “المسيرة”.



وتوزعت خروقات قوات “التحالف”، على تحليق 4 طائرات حربية و18 طائرة تجسسية في أجواء حيس والفازة والتحيتا وشارع الـ 50، و41 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و221 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة، حسب ما ذكره المصدر العسكري.



جدير بالذكر أن اليمن يعيش أوضاعاً سيئة، إذ أن “التحالف العربي” الذي تنضوي في صفوفه عدد من البلدان العربية وتقوده السـعودية، يشن منذ شهر آذار عام 2015 الفائت، غارات على مناطق متفرقة في اليمن، بذريعة محاربة “الحوثيين”، الأمر الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين جلهم من الأطفال والنساء وسط انتشار مرض الكوليرا والأمراض المعدية والمجاعة نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه السعودية.