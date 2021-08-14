من أعشاب الطب البديل.. معجزات طبية لعشبة السنامكي

تعتبر السنامكي من أعشاب الطب البديل الأكثر استخداماً منذ آلاف السنين في علاج العديد من المشاكل الصحِّية، تقدم للجسم العديد من الفوائد الصحية، أبرزها:



-تساعد في تقليل بعض اضطرابات الجهاز الهضمي.

– تساهم في التخلص من فضلات الطعام، بسبب احتوائها على مركبات الجليكوسيدات التي تسبب تقلصات تؤدي إلى زيادة حركة الأمعاء.



– إزالة الحرارة المتراكمة في الأمعاء الغليظة، مما يساعدها في التخلص من المواد الغذائية الراكدة في المعدة.



– تستخدم كمطهّر طبيعي قبل إجراء عملية تنظير أو جراحة القولون.



– تساعد في تخفيف الوزن، وذلك ناتج من عمل العشبة كمليّن قوي يساعد في القضاء على الأطعمة غير المهضومة في الأمعاء الغليظة، مما يعمل على زيادة فعالية عملية التمثيل الغذائي، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الوزن.



– قادرة على منع امتصاص السعرات الحرارية، تحفيز عمليّة التمثيل الغذائي وحرق الدهون المتراكمة في الجسم، خصوصاً في منطقة البطن، كما حرق السعرات الحرارية الزائدة.



– تساهم في علاج داء القوباء الحلقية وهو عبارة عن عدوى فطرية تظهر على الطبقات العلوية للجلد، كما يمكن الاستفادة من عشبة السنامكي في حالات الجروح والحروق.



– علاج حب الشباب والأكزيما، وذلك بسبب خصائصها المضادة للبكتيريا، هذا إلى جانب احتوائها على مادة الأسيتون والإيثانول اللتين تحاربان الكائنات الدقيقة التي تسبب الالتهابات الجلدية المختلفة الجلدية المختلفة.

– تحسين حالة فروة الرأس ويخلّص من قشرة الشعر المزعجة، تعدّ أيضاً من الأعشاب الطبيعية الممتازة لمقاومة تساقط الشعر وزيادة كثافته.

– تكافح هذه العشبة الفيروسات والفطريات باعتبارها من المضادات الحيوية الطبيعية.

– تعالج الالتهابات وتخفِّف آلام المفاصل والروماتيزم.

– تليِّن الأمعاء، تكافح سرطان القولون والمستقيم وتنظّف القولون من السموم.

– تحسِّن وظائف الكبد والمرارة، تنظِّف الكلى والمسالك البولية وتدرُّ البول.

– تخفف حدّة الالتهابات الصدرية والربو وتطرد البلغم.

– تعالج الصداع والصداع النصفي والتشنجات العصبية عند مرضى الصرع.

– تعالج البثور والحكَّة وقروح الفم.

– علاج أمراض النساء مثل تأخّر الدورة الشهرية والإجهاض، والتخفيف من أعراض ما قبل الدورة الشهرية مثل الغثيان والقيء.

– علاج الأعراض التابعة لحالات الإجهاض، حيث تستخدم في تنظيف الرحم من بقايا الجنين والدم وغشاء الرحم.



-تدخل في علاج مشاكل الحمل النادرة، حيث تعمل على تنشيط المبايض.

-تدخل في علاج بعض التهابات المفاصل الناتجة عن الحمل والولادة.