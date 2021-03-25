مجلس الوزراء يصدر قرار بتحديد معايير الترشح لوظيفة معاون وزير

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً بتحديد المعايير الأساسية للترشيح لشغل وظيفة معاون الوزير، وذلك بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 9-3-2021.



وتتضمن المعايير الأساسية:



معيار التوصيف الوظيفي: مطابقة الاختصاص مع بطاقة الوصف الوظيفي لمركز العمل.



معيار القدم الوظيفي: أن يكون للمرشح خدمة سابقة لا تقل عن خمسة عشر عاماً على الأقل في الوظيفة العامة، أمضى السنوات الأربعة الأخيرة منها في الوزارة أو إحدى الجهات العامة التابعة لها أو المرتبطة بالوزير.



معيار الخبرة الوظيفية: أن يكون قد مارس مهام إدارة وسطى (بمرتبة مدير مركزي_ مدير فرع_ معاون مدير عام_ مدير مديرية فرعية_ رئيس قسم) أو مهام إدارة عليا (مدير عام، رئيس هيئة) لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام للأولى وعن عامين للثانية.



معيار العمر: ألا يزيد سن المرشح لشغل مركز العمل عن 50 عاماً مع مراعاة أنظمة التعيين في المسالك الخاصة.



معيار السمعة الوظيفية: ألا تكون قد فرضت بحق المرشح عقوبة إنذار لثلاث مرات أو حسم من الأجر أو عقوبة تأخير الترفيع أو عقوبة أشد من العقوبات المحددة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 أو العقوبات المشابهة لها في القوانين والأنظمة الأخرى.



يتم اختيار المرشحين لشغل وظيفة معاون وزير ممن تنطبق عليهم المعايير المذكورة على ألا يقل عددهم عن ثلاثة، وترفع الترشيحات إلى رئيس مجلس الوزراء وتتم المفاضلة بينهم وفق المعايير النوعية التالية:



معيار الخبرة الفنية أي الموائمة بين الاختصاص الفني المطلوب لمركز العمل مع الخبرة الفنية للمرشح من مؤهلات علمية وخبرة سابقة في ذات المجال، على ألا تقل سنوات الخبرة الفنية عن عامين للدكتوراه و3 أعوام للماجستير و5 أعوام للإجازة الجامعية والمواءمة بين اختصاص المؤهل العلمي ونوع الخبرة الفنية.



معيار القدرة على الإبداع والابتكار أي امتلاك رؤية لتطوير العمل والإصلاح الإداري في القطاع المرشح للإشراف عليه كمعاون وزير وفق الأهداف الموضوعة من الوزير المختص (بطاقة تخطيط الأداء) وتتضمن مؤشرات قياس هذا المعيار إعداد ورقة عمل تتضمن معالجة الإشكالية ووضع برنامج تنفيذي ووضع رؤى للتطوير.



وتحدد معايير تقييم معاون الوزير في كل وزارة ومؤشرات وأدوات قياسها على النحو الآتي: المعيار التفاعلي أي قياس فاعلية الأداء من خلال استمارة تقديرية عن الإنجازات التي قام بها ضمن القطاع الذي يشرف عليه، وتنجز هذه الاستمارة مرة كل عامين ويقوم بتقييمها الوزير المختص مع الاستعانة برأي الخبير، ومعيار تقييم الإدارة العليا من قبل الوزير المختص ومن خلال استمارة تقييم المهارات الإدارية والقيادية في العمل اليومي تنجز مرة كل ستة أشهر، إضافة إلى معيار التقييم الذاتي من خلال استمارة تقديرية عن قياس الأثر يتم عرضها على الوزير المختص وتكون مرة كل عامين.



وينفذ التقييم الأول لمعاوني الوزير وفق هذه المعايير خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار، ويعمل بالمعيار التفاعلي ومعيار التقييم الذاتي في حال مضى على تعيين معاون الوزير عاماً واحداً.