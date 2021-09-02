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قوات الجيش اليمني واللجان تسيطر على"الكُولة" مركز مديرية رحبة

قال مصدرٌ ميداني إنَّ "قوات الجيش واللجان الشعبية سيطرت على منطقة الكُولة، مركز مديرية رحبة جنوب محافظة مأرب شمال شرق اليمن، بعد معارك عنيفة مع قوات هادي والتحالف وحزب الإصلاح" بحسب الميادين. 

وأفاد المصدر بوقوع "قتلى وجرحى من قوات هادي والتحالف وحزب الإصلاح خلال هذه المواجهات".

من جهته، نقل مراسل الميادين عن مصدر عسكري يمني بوقوع "أكثر من 200 خرق جديد لقوات التحالف السعودي في جبهات الحُدَيْدَة خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وتابع هذا المصدر أنَّ "القوات المتعددة للتحالف السعودي قصفت مناطق سيطرة الجيش واللجان في الحُدَيْدَة بـ 132 قذيفةٍ مدفعية". 

كما أشار المصدر إلى أنَّ "طائرات التحالف السعودي الاستطلاعية شنّت 4 غارات على منطقتي الفازة والتُّحَيْتا جنوبي الحُدَيْدَة"، لافتاً إلى أنَّ "خروقات قوات التحالف السعودي لاتفاق الحُدَيْدَة شملت استحداث تحصينات قتالية في الجبهات الشرقية والجنوبية، بالتزامن مع تحليق 9 طائرات استطلاعية".