دراسة: أشجار الشوارع تساعد على التخلص من الاكتئاب

كشفت دراسة حديثة أن زراعة الأشجار في الشوارع داخل المناطق السكنية يساعد على مكافحة الاكتئاب والأمراض العقلية التي يتسبب فيها تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، بحسب باحثين مركز “هيلمهولتز” الألماني للبحوث البيئية،وشملت الدراسة حوالي 10 آلاف شخص يعانون من الاكتئاب، وكان تركيز الباحثين على معرفة العلاقة بين عدد ونوع الأشجار وقربها من مكان الإقامة وكمية أدوية الاكتئاب التي يتناولونها، واستبعدوا العوامل الأخرى كالوظيفة والجنس والعمر ووزن الجسم.



ولاحظ الباحثون أن وجود عدد كبير من الأشجار في المنطقة المجاورة مباشرة لمكان السكن (على بعد أقل من 100 متر)، يقابله عدد أقل من الوصفات المضادة للاكتئاب لدى المستجوبين، وكان هذا واضحاً أكثر في صفوف الطبقات الاجتماعية الفقيرة التي تعد الأكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.



وأظهرت نتائج دراسات سابقة أن المساحات الخضراء لها تأثير إيجابي على الصحة النفسية للناس، وتبقى المجالات الخضراء عنصراً لا يعطي فقط الجمالية للمدينة بل له تأثير على نفسية السكان أيضا.



وأوصى الباحثون بالاعتناء بأشجار الشوارع في المدن بغض النظر عن نوعها، لأنها يمكن أن تكون بمثابة حل طبيعي بسيط ضد الاكتئاب.