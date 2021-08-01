حالة الطقس 1/8/2021

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي /3_5/ درجات مئوية والجو حاراً وصحواً بشكل عام سديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.



وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر، بينما تكون شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة في باقي المناطق، والبحـر خفيف ارتفاع الموج.بالنسبة ليوم غد الاثنين تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي /4_6/ درجات مئوية والجو حاراً وصحواً بشكل عام سديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.



وحذرت المديرية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة (12 حتى 4 عصراً)، وأكدت على تجنب ما يسبب الحرائق في الغابات والمناطق الحراجية لسهولة انتشار النار خلال الفترة القادمة.