جمعية الصحة العالمية تنتخب سوريا لعضوية المجلس التنفيذي

انتخبت منظمة الصحة العالمية بالإجماع في دورتها الـ 74، سوريا لعضوية مجلسها التنفيذي عن إقليم شرق المتوسط لمدة 3 سنوات، وذلك من بين أعضاء آخرين انضموا حديثاً إلى المجلس.



وذكرت المنظمة عبر حسابها الرسمي في “تويتر“، أنها صوتت لعضوية سوريا في المجلس التنفيذي.



ووفقاً لما ورد في وكالة “سانا”، فإن سوريا انتُخبت “كممثلة عن الشرق الأوسط”، خلال الدورة الحالية لأعمال “منظمة الصحة العالمية”، والتي بدأت افتراضياً في 24 من أيار الحالي، وتستمر حتى الأول من حزيران المقبل.



ويجتمع المجلس مرتين على الأقل سنوياً، ويُعقد الاجتماع الرئيسي عادة في كانون الثاني من كل عام، مع عقد اجتماع ثانٍ أقصر مدة في أيار.



وتقتصر وظائف المجلس التنفيذي الرئيسية على إنفاذ ما تقرره منظمة الصحة، وإنفاذ سياساتها، وإسداء المشورة إليها، والعمل عموماً على تيسير عملها.



ويعد المجلس التنفيذي أحد الأجهزة الثلاثة المكونة لمنظمة الصحة العالمية إلى جانب الأمانة العامة وجمعية الصحة العالمية، ويتألف المجلس التنفيذي للمنظمة من 34 فرداً من ذوي المؤهلات التقنية في مجال الصحة، ويجري تسمية كل فرد من قبل إحدى الدول الأعضاء المنتخبة لهذا الغرض، من قبل المنظمة، وتُنتخب الدول الأعضاء لولاية مدتها 3 سنوات.