ترامب يرفض الهزيمة.. "أريد العودة إلى البيت الأبيض"

واصل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إصراره على عدم قبول الهزيمة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مؤكداً أمام حشد من أنصاره في ولاية جورجيا أنه "الفائز" فيها.



واعتبر ترامب أنّ الانتخابات جرى تزويرها، وسيلجأ إلى المحكمة العليا في الأيام المقبلة، قائلاً: "كنت سأقرّ بهزيمتي لولا أن الانتخابات تمّ تزويرها".



وألقى ترامب خلال التجمع عدّة تصريحات بخصوص إيران وفيروس كورونا، وقال إن "إيران كانت ستتواجد في مكتبه بعد ساعة من ولايته الثانية بحثاً عن تسوية".



وأضاف: "الصين تتهم إيطاليا بأنها مصدر فيروس كورونا، لكنه أتى منها".



وفيما يخص ترشحه إلى انتخابات 2024، أكد ترامب أنه لا يريد الترشح، وإنما العودة إلى البيت الأبيض بعد 3 أسابيع، متهماً "الديمقراطيين بتزوير انتخابات جولة الإعادة على مقعدي ولاية جورجيا في مجلس الشيوخ".



وكان ترامب توجه إلى جورجيا للمشاركة في مسيرة النصر التي يستضيفها الحزب الجمهوري، حسب ما نشرت وسائل إعلام متابعة.



وتأتي الزيارة إلى ولاية جورجيا بعد عدّة ضربات تلقتها حملة ترامب الانتخابية، عندما رفضت محاكم دعاوٍ قضائية، تشكك بنتيجة الانتخابات في ولايات أريزونا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن.