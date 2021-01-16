بيلوسي تنقل ملف ترامب إلى مجلس الشيوخ

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، سترسل مذكرة عزل الرئيس ترامب إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليها الأسبوع المقبل.



ويأتي تحويل المذكرة إلى مجلس الشيوخ بعد تصويت مجلس النواب، الأربعاء الماضي، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونجرس.



,تصويت مجلس النواب لصالح المساءلة يمهد الطريق لمحاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بهدف عزله ومنعه من تقلد الرئاسة مجدداً إذا أدين بالتحريض على التمرد.



لكن في المقابل، تصطدم طموحات بيلوسي بأغلبية جمهورية في الشيوخ، من شأنها أن تعطل قرار العزل، غير أن مصادر أمريكية تقول إن هذه "الخطوة ستمهد محاكمة ترامب برلمانياً".



وكانت بيلوسي أفادت قبل ساعات بأن "هناك تحركات غير مسبوقة لتأمين مبنى الكونجرس في الفترة الماضية، بعد أحداث الشغب التي شهدتها العاصمة".



وكشفت أنها طلبت من اللواء المتقاعد راسل أونوري لمراجعة البنى التحتية الأمنية للكونجرس، ويعتبر أونوري جنرال سابق خبير بالتعامل مع الأزمات، وفقاً لبيلوسي.