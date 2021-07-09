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الجيش و"اللجان الشعبية" اليمنية يستعيدان السيطرة على مركز مديرية الزاهر في البيضاء

أفاد مصدر عسكري يمني، أمس الخميس، بأن الجيش و"اللجان الشعبية" استعادا السيطرة على مركز مديرية الزاهر جنوبي محافظة البيضاء.

وفي التفاصيل، قال المصدر إن استعادة الجيش و"اللجان" السيطرةَ على مركز مديرية الزَّاهِر جنوبيّ محافظة البيضاء وسط اليمن، جاءت بعد مواجهات عنيفة مع قوات هادي وتنظيم القاعدة.

وفي وقت سابق اليوم، أكّد مصدر عسكري يمني تنفيذ الجيش و"اللجان الشعبية"، بالتعاون مع أبناء القبائل، عمليتين عسكريتين في مديريتَي الصَّومعة والزَاهِر شرقي البيضاء وجنوبيّها، أسفرتا عن أكثر من 80 قتيلاً وجريحاً، بينهم قادة من تنظيم القاعدة.

وأشار المصدر إلى استعادة القوات المسلحة اليمنية عدداً من المواقع، كانت قد سيطرت عليها قوات عبد ربه هادي منصور، في المنطقة نفسها. كما شنّت طائرات "التحالف السعودي" 4 غارات جوية على مديرية ذي ناعم في البيضاء.