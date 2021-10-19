الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على محيط تل تمر ورأس العين

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية عدوانها على القرى والبلدات الآمنة في محيط مناطق تل تمر ورأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.



وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين أطلقوا عددا من قذائف المدفعية والصواريخ سقطت في قرى الدردارة وحمرا وتل شنان في محيط تل تمر بريف الحسكة ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.



ولفتت المصادر إلى أن مناطق انتشار قوات الاحتلال التركي ومرتزقته بريف الحسكة الشمالي شهدت تحركات بين مراكز تواجدها في الجهة المقابلة لخطوط التماس ووصول تعزيزات إلى بعضها قادمة من قواعد الاحتلال التركي في مدينة رأس العين وريفها الشمالي الغربي.



وكثفت قوات الاحتلال التركي بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية التي تدعم اعتداءاتها خلال الأسبوعين الماضيين بالقذائف والصواريخ على القرى في محيط تل تمر ورأس العين ففي الـ10 من الشهر الحالي اعتدت على قرى الدردارة وتل جمعة وحمرا وتل شنان في محيط ناحية تل تمر ما أدى إلى تدمير 3 منازل ووقوع أضرار كبيرة بالبنى التحتية.