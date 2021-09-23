أعلنت هيئة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي استشهاد الأسير المحرر حسين مسالمة في المستشفى الاستشاري في رام الله.



وعقّب مكتب إعلام الأسرى على استشهاد الأسير المحرر مسالمة بالقول إنَّه "تعرض لعملية تصفية متعمدة من قبل الاحتلال، بإهمال علاجه وترك السرطان ينهش في جسده، إلى أن وصل مرحلة حرجة جداً".



وأضاف مكتب إعلام الأسرى أنه "باستشهاد الأسير المحرر حسين مسالمة، بعد أشهر قليلة من الإفراج عنه، ندق ناقوس الخطر للمصير ذاته الذي قد يصيب عشرات الأسرى المرضى في السجون، منهم 15 أسيراً مصابون بالسرطان".



وأمضى الشهيد المحرر حسين مسالمة 19 عاماً كاملة في سجون الاحتلال، ونُقِل فور الإفراج عنه في شهر شباط/فبراير إلى المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله، متأثراً بإصابته بمرض السرطان.



وقبل الإفراج عنه، تعرّض الأسير حسين مسالمة لمماطلة وإهمال طبي متعمّد قبل نقله من سجن "النقب" إلى المستشفى، حيث تبيّن أنه مصاب بسرطان الدم (اللوكيميا)، وأن المرض في مرحلة متقدمة.