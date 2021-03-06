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إصابة أطفال بجروح بانفجار عبوة ناسفة في درعا

إصابة أطفال بجروح بانفجار عبوة ناسفة في درعا

أصيب 3 أطفال بجروح في انفجار عبوة ناسفة عند مدخل مدينة درعا الشرقي، وفقا لما ذكر قائد شرطة المحافظة العميد ضرار الدندل ل”سانا”.

وأضاف أن “عبوة ناسفة موضوعة في علبة بلاستيكية فارغة انفجرت بأطفال كانوا يلعبون قرب دوار الخربة عند مدخل مدينة درعا الشرقي، ما أدى إلى إصابة 3 منهم إصابة أحدهم متوسطة وتم إسعافهم إلى مشفى درعا الوطني لتلقي العلاج”.

وبين العميد الدندل أنه “بتفتيش المنطقة المحيطة بمدخل المدينة تبين وجود مواد متفجرة مزروعة بأحجار بلوك البناء وعدد من صواعق القنابل”، مشيرا إلى أن المنطقة سكنية وتشهد حركة تجارية نشطة.

يذكر أنه انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة عامة بداية الشهر الحالي في حي شمال الخط وسط مدينة درعا مخلفة أضرارا مادية.