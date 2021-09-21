إحباط محاولة انقلاب في السودان

أعلنت وسائل إعلام رسمية سودانية، عن «محاولة انقلابية فاشلة» جرت اليوم في السودان، دون أن تحدد الجهة التي تقف خلفها.



على إثره، أفاد الإعلام الرسمي، أن «هنالك محاولة انقلابية فاشلة. وعلى الجماهير التصدّي لها». كما أكد مصدر حكومي رفيع لـ«فرانس برس» أن منفّذي العملية حاولوا السيطرة على مقرّ الإعلام الرسمي لكنهم «فشلوا».



من جهته، قال مصدر عسكري إنه «تم توقيف عدد من الضباط المتورّطين في الانقلاب»، من دون أن يحدّد عددهم أو الجهة التي ينتمون إليها. وأكّد عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد الفكي سليمان، أن «الوضع أصبح تحت السيطرة».



تزامناً مع ذلك، كانت حركة المواطنين والسيارات عادية في وسط العاصمة الخرطوم، حيث مقرّ قيادة الجيش. غير أن الجيش أغلق جسراً يربط الخرطوم بمدينة أم درمان، على الضفة الغربية لنهر النيل، والتي تضم مقرَّي الإذاعة والتلفزيون الرسميين