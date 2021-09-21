بعد طفس.. الى أين سيتجه الجيش السوري في درعا؟
ميليشيا (قسد) تختطف تسعة مدنيين في بلدة أبو حمام بريف دير الزور
الخارجية: سورية تدين الممارسات التركية العدائية وتؤكد حقها بالرد عليها ووضع حد لها
سورية تشارك في أعمال الدورة الـ 76 من الجمعية العامة للأمم المتحدة
إصابة ثلاثة أطفال بجروح بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في بلدة الشريعة بريف حماة
قراءة في فكر توم كووان 2: فشل العدوى
الإعلان عن افتتاح السفارة الليبية في دمشق قريباً
وزير الدفاع علي أيوب في عمّان
الاحتلال الأمريكي ينقل دفعة من إرهابيي (داعش) إلى قاعدته في الشدادي
بعد فشلها بالحفاظ على القمح .. “الإدارة الكردية” ترفع سعر رغيف الخبز لـ500 ل.س
تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن استهداف أنبوب الغاز العربي
الجيش يدخل «طفس» تنفيذاً لبنود التسوية التي طرحتها الدولة
درعا: التسويات تتمدّد إلى الريف الغربي
ترتيبات ما بعد الانسحاب الأميركي من سورية
رفع العلم الوطني فوق بلدة المزيريب بريف درعا واستمرار تسوية أوضاع المسلحين

إحباط محاولة انقلاب في السودان

أعلنت وسائل إعلام رسمية سودانية، عن «محاولة انقلابية فاشلة» جرت اليوم في السودان، دون أن تحدد الجهة التي تقف خلفها.

على إثره، أفاد الإعلام الرسمي، أن «هنالك محاولة انقلابية فاشلة. وعلى الجماهير التصدّي لها». كما أكد مصدر حكومي رفيع لـ«فرانس برس» أن منفّذي العملية حاولوا السيطرة على مقرّ الإعلام الرسمي لكنهم «فشلوا».

من جهته، قال مصدر عسكري إنه «تم توقيف عدد من الضباط المتورّطين في الانقلاب»، من دون أن يحدّد عددهم أو الجهة التي ينتمون إليها. وأكّد عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد الفكي سليمان، أن «الوضع أصبح تحت السيطرة».

تزامناً مع ذلك، كانت حركة المواطنين والسيارات عادية في وسط العاصمة الخرطوم، حيث مقرّ قيادة الجيش. غير أن الجيش أغلق جسراً يربط الخرطوم بمدينة أم درمان، على الضفة الغربية لنهر النيل، والتي تضم مقرَّي الإذاعة والتلفزيون الرسميين