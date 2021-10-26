«النفط» يرتفع بعد تصريحات لـ«أمير سعودي»: «لم نخرج بعد من الغابة»

تابعت أسعار النفط، أمس الاثنين، تسجيل المكاسب، حيث صعدت فوق مستوى 86 دولاراً للبرميل، وذلك بعد أن حثت السعودية مجموعة "أوبك+" على الالتزام بنهج حذر لزيادة الإنتاج العالمي.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.88% إلى 86.26 دولار للبرميل، بعد سبعة مكاسب أسبوعية متتالية، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.84% إلى 84.46 دولار للبرميل، وقبل ذلك لامس الخام الأمريكي أعلى سعر له منذ 2014 عند 84.76 دولار للبرميل.

الارتفاع جاء عقب تصريحات لوزير الطاقة السعودي الأمير "عبد العزيز بن سلمان"، نصح من خلالها منتجي النفط بعدم اعتبار ارتفاع أسعار النفط ثابتا، موضحاً أن الوضع حول وباء كوفيد -19 لا يزال غير متوقع، لذلك فإن الطلب على النفط قد ينخفض قريباً.



وقال الأمير السعودي في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" يوم السبت الماضي: «لم نخرج بعد من الغابة. علينا أن نكون حذرين. تم احتواء الأزمة ولكن ليس بالضرورة أن تنتهي».