شركات صرافة تعرض بيع الدولار للحجاج السوريين

أعلنت شركة الفؤاد للصرافة، عن توفر شراء الدولار الأمريكي، للسوريين الذين حصلوا على موافقة لأداء مناسك الحج، وذلك بعد قرار المصرف المركزي بإلزام الحجاج بدفع رسوم الحج بالدولار الأمريكي.

أشارت شركات الصرافة المرخصة إلى أنه يمكن شراء الدولار من فروعها وفقًا لقرار مصرف سورية المركزي، وبسعر الصرف المعلن من قبل المصرف المركزي، لتسديد الرسوم المتعلقة بأداء مناسك الحج، والتي تم تحديدها من قبل وزارة الأوقاف.



يتم إيداع هذه الرسوم بالدولار لدى بنك البركة سورية.

أفادت مصادر محلية بأن الحجاج يجب عليهم إيداع 2000 دولار أمريكي في بنك البركة، وظهرت تقديرات تشير إلى أن التكلفة الإجمالية لرحلة الحج قد تتراوح بين 4000 و5150 دولار، وهذا يشمل تذكرة الذهاب والعودة.

فرضت الحكومة على من تم قبولهم لأداء فريضة الحج إيداع 2000 دولار في بنك البركة في أقرب وقت ممكن، تحت طائلة اعتبارهم متخلين عن حقهم في حالة عدم القيام بذلك ضمن الفترة المحددة.

تُقدر التكلفة الإجمالية لرحلة الحج بين 4500 و5500 دولار للشخص الواحد، أي حوالي 70 – 80 مليون ليرة سورية، ويُطلب من الحجاج في البداية دفع 1000 دولار أمريكي للبنك.

من المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة الطلب على شراء الدولار من شركات الصرافة أو البنوك، خاصة بعد ارتفاع سعر الصرف من 13900 إلى 14400 ليرة سورية عقب عيد الفطر.

وفي 16 أبريل، أصدر المصرف المركزي قرارًا يلزم الراغبين في أداء الحج بدفع رسوم الخدمات نقدًا بالعملات الأجنبية في الحساب الذي تحدده الوزارة في بنك البركة سورية.

وشمل القرار السماح لشركات الصرافة المرخصة ببيع العملات الأجنبية لمن حصلوا على موافقة لأداء المناسك.

يتم إلزام الإدارة المسؤولة عن حساب وزارة الأوقاف بتقديم قائمة بأسماء الحجاج الذين سددوا الرسوم مع كشف حساب نهائي لعمليات الإيداع والوثائق ذات الصلة.

أفادت وزارة الأوقاف بأن عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة المخصصة لأداء الحج تجاوز 34,000 طلب، وأكدت الوزارة أن الاختيار سيتم تلقائيًا عبر الحاسوب، بدون أي تدخل بشري، لاختيار 17,500 حاج ليشاركوا في هذا الموسم، مع إعطاء الأفضلية للأكبر سنًا.

وأكدت الوزارة أنه لا يوجد أي احتكار لأي مكتب سياحي، وأن جميع المكاتب السياحية المختصة في الحج والعمرة يمكنها المشاركة في تقديم الخدمات اللوجستية، لكنها لا تمتلك دورًا إداريًا في عملية اختيار الحجاج.



وكالات