الجمارك تصادر أمتعة شخصية لقادمين إلى سورية

بعد عدة شكاوى من الأفراد تفيد بأن الجمارك تقوم بمصادرة البضائع القادمة من خارج سورية، والتي تشمل أمتعة وألبسة وغيرها، مما أثار استغرابهم وتساؤلهم عن سبب هذا الإجراء.

وأشار بعضهم إلى أن الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات التجارة الداخلية والمالية، تبذل جهودًا لفرض ضرائب أو مصادرات على الأنشطة والفعاليات المختلفة، بما في ذلك شحن البضائع والأمتعة.

وعند التحقيق في الموضوع، أكدت مصادر في وزارة المالية أنه لا يتم اتخاذ أي إجراءات ضد المسافرين أو القادمين من خارج سورية، مشيرة إلى أن الأمتعة المرافقة لهم تخضع لقواعد خاصة بهم، ولكن قد يحدث بعض الاستثناءات في حالة سوء الاستخدام أو الاعتماد على الشحن كوسيلة لتهريب البضائع.

كما أشارت المصادر إلى أن بعض شركات الشحن قد بدأت في نقل البضائع دون وجود ركاب، وأنه تم اكتشاف مواد تهريب مع البضائع في بعض الحالات، مما يشير إلى استغلال النقل لأغراض شخصية وتجارية غير قانونية.

وأكدت المصادر أن الهدف من تفعيل عمليات المصادرة هو مكافحة الفساد ومنع التهريب والتجارة غير الشرعية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين المحددة لعمليات الشحن.

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