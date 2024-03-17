دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً في المنطقة الجنوبية

17-03-2024

دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً في المنطقة الجنوبية

تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطاّ في المنطقة الجنوبية.

وقال مصدر عسكري في تصريح لـ “سانا”:  حوالي الساعة 42 :0بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية.

وأضاف المصدر إن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها مشيراً إلى أن العدوان أسفر عن إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

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