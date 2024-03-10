إيران تتصدى لأكبر هجوم إلكتروني في تاريخها

بحسب تقرير وكالة “فارس”، جرى التصدي لأكبر هجوم إلكتروني في تاريخ إيران في 28 فبراير، قبل يوم واحد من انتخابات البرلمان ومجلس الخبراء. سجل الهجوم سرعة تصل إلى 136 مليون طلب في الثانية.

وأفادت الوكالة في تقريرها بأن “أكبر هجوم إلكتروني في تاريخ البلاد حدث في 28 فبراير، حيث بلغت سرعة الهجوم 136 مليون حزمة (طلب) في الثانية، وتم صده بشكل كامل.”

في سياق متصل، أعلنت شركة “ميتا” في 9 فبراير أنها قامت بحظر حسابات المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، على منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام”، في وقت تشهد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران تصاعدًا، نتيجة للأحداث المستجدة في غزة.