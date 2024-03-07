سيدة مصرية تطلب الطلاق من زوجها بسبب تناوله الزجاج

في سياق فريد ومثير للدهشة، واجهت امرأة مصرية تحديات لا يمكن تصديقها بعد اكتشافها لقوة خارقة تمتلكها زوجها، مما دفعها إلى اللجوء إلى محكمة الأسرة لطلب الطلاق.

وقد قدمت السيدة قضية الطلاق أمام المحكمة، حيث كان زوجها يعاني من سلوك غريب يتعلق بشغفه بتناول الزجاج.

اكتشفت السيدة سلوكًا غريبًا لزوجها حيث كان يقوم بكسر أدوات الزجاج في المنزل ويتناولها.

ورغم محاولاتها لإيجاد حلاً لهذه المشكلة، رفض الزوج التخلي عن هذه العادة الغريبة، مما أثر سلبًا على حالتها النفسية.

أشارت السيدة إلى أنها شعرت بالصدمة حين اكتشفت أن زوجها يكسر ويتناول الزجاج، وعندما طلبت الدعم من عائلتها، فواجهت تفاعلهم الهادئ وعدم تفاجؤهم من هذا السلوك وفقاً لموقع لبنان 24.

ورغم أنها أصرت على إجراء فحوصات طبية، إلا أنه تبين أن تناول الزجاج لم يؤثر على صحة الزوج.

في جلسة المحكمة، وقف الزوج أمام الخبراء النفسيين والاجتماعيين وأكد: “لم أضر زوجتي في أي شيء منذ زواجنا، ولكنني أحب تناول الزجاج مثل الشخص الذي يحب تناول رقائق البطاطا”.

رغم محاولاته في الدفاع عن نفسه، إلا أن الزوجة أصرت على طلب الطلاق بسبب هذا السلوك الفريد والمضر. وقضت المحكمة بقبول دعوى الخلع ومنحت المدعية الطلاق بشكل نهائي، لتنهي بذلك القصة الفريدة لهذه العائلة التي واجهت تحديات لا تصدق في حياتها الزوجية