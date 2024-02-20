ماذا كُشف عن أكبر تسريب استخباراتي أميركي؟

قضت محكمة أمريكية، الخميس، بالسجن لمدة 40 عامًا على موظف سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي آي إيه”، بتهمة المشاركة في أكبر عملية تسريب للمعلومات السرية في تاريخ الوكالة.

أُدين مهندس البرمجيات، جوشوا شولت، بارتكاب أضخم عملية سرقة للمعلومات السرية في تاريخ الوكالة، وطالب ممثلو الادعاء بالسجن مدى الحياة لتورطه في التجسس، قرصنة الكمبيوتر، وازدراء المحكمة، إضافة إلى امتلاك صور وفيديوهات لاعتداءات جنسية على أطفال.

هذا الخرق الأمني تسبب في نقل معلومات سرية إلى “ويكيليكس”، وكانت هذه إحدى أكبر عمليات الكشف غير المصرح بها في تاريخ الولايات المتحدة.

سلط التسريب الضوء على تقنيات التجسس خارج الحدود، بما في ذلك تسلل وكالة الاستخبارات المركزية إلى هواتف “آبل” و”أندرويد”، وتحويل أجهزة التلفزيون الذكية إلى أدوات تنصت.



لبنان ٢٤

