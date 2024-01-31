صواريخ من سورية تجاه الجولان المحتل

وصلت ثلاثة صواريخ، الثلاثاء، من سورية إلى الجولان المحتل، وقام جيش الاحتلال بالرد بقصف مدفعي على مصدر الصواريخ.

لم يتم الإشارة إلى حدوث أي أضرار أو إصابات جراء الصواريخ، ولم تعلن أي جهة مسؤولية عن الهجوم.

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ثلاث قذائف صاروخية أُطلقت من الأراضي السورية وسقطت في منطقة مفتوحة في هضبة الجولان.

وردّ الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي رداً على هذا الهجوم.

ووفقًا للقناة (12) الخاصة، لم يتسبب الحادث في وقوع إصابات أو أضرار مادية.

من جهة أخرى، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن صاروخًا أُطلق من لبنان باتجاه عرب العرامشة في الجليل الغربي شمال “إسرائيل”، وسقط في منطقة مفتوحة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

في سياق آخر، أعلنت كتائب حزب الله – العراق، تعليق العمليات العسكرية والأمنية ضد الولايات المتحدة في العراق، بهدف عدم إحراج الحكومة العراقية.

يأتي هذا الإعلان بعد التصريحات التي أدلى بها واشنطن بالتعهد بالرد “بالطريقة الملائمة” على هجوم بمسيّرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن.

وفي بيان نشرته الكتائب في موقعها الإلكتروني، أكدت “تعليق العمليات العسكرية والأمنية على قوات الاحتلال؛ دفعاً لإحراج الحكومة العراقية”.



رداً على هذا الإعلان، أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الجنرال بات رايدر، في مؤتمر صحفي في واشنطن، أن الأفعال هي ما يهمّ وليس الأقوال.



عربي 21