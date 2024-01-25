“إسرائيل” تحفر خندقا على الحدود مع سوريا

في إطار المخاوف الإسرائيلية من تكرار سيناريو هجوم السابع من أكتوبر، قامت جرافات الاحتلال ببدء عمليات حفر لإنشاء خندق على طول الحدود مع سوريا في منطقة الجولان المحتلة، يهدف هذا الخندق إلى تعزيز المنطقة العازلة ومنع أي محاولات مستقبلية لاختراق الحدود وتنفيذ هجمات ضد إسرائيل.

وأفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” في تقرير لها مساء الإثنين، عبر موقعها الإلكتروني، أن عمليات حفر الخندق تأتي في إطار مخطط جديد لتأمين المناطق الحدودية بهدف منع تسلل عناصر مسلحة، سواء كانوا مدعومين من إيران أو ينتمون إلى فصائل فلسطينية أو حزب الله، من الأراضي السورية.

تشمل التصاميم للمخطط إنشاء عائق حدودي جديد يتألف من خندق ذي أبعاد كبيرة يمتد على طول المنطقة الحدودية البرية، تم تصميم الخندق بعمق وعرض يمنع مرور أي نوع من المركبات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي قد بدأ بعمليات حفر الخندق في مناطق حدودية واسعة.

