أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى
-المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات قوة صهيونية من 15 جندياً في منزل تحصنت بداخله غرب خان يونس جنوب قطاع غزة وتوقعهم بين قتيل ومصاب
– المقاومة الفلسطينية تستهدف 4 دبابات وناقلة جند وجرافة للاحتلال الإسرائيلي بقذائف “الياسين 105” في خان يونس جنوب قطاع غزة
– المقاومة الفلسطينية تكبد قوات الاحتلال خسائر كبيرة في العتاد
– المقاومة الفلسطينية تدك بقذائف الهاون تجمعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق منطقة الفخاري في خان يونس جنوب قطاع غزة وتحقق إصابات مباشرة في صفوفهم
– وسائل إعلام فلسطينية : 11 شهيداً وعشرات الجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي مركزاً للأونروا يؤوي آلاف النازحين غرب خان يونس جنوب قطاع غزة
– وسائل إعلام فلسطينية : 5 شهداء وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي حي التنور برفح جنوبي قطاع غزة
– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف “الياسين 105” دبابة وجرافتين للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة
– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة
– المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة للاحتلال الإسرائيلي بقذيفة “الياسين 105” في المحور الغربي بخان يونس جنوب قطاع غزة.
– وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 110 إلى 25700 شهيد و63740 جريحاً.
– وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 24 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 210 شهداء و386 جريحاً.
– المقاومة الفلسطينية: يخوض مقاتلونا اشتباكات ضارية مع جنود العدو الإسرائيلي وآلياته، بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع، في محاور خان يونس جنوب قطاع غزة.
– المقاومة الفلسطينية تستهدف بصاروخ أرض جو طائرة للاحتلال الإسرائيلي في الأجواء الشرقية لمدينة غزة.
عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم 110
– وسائل إعلام فلسطينية: 50 شهيداً و120 جريحاً جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المناطق الغربية لخان يونس جنوب قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
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