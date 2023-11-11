تذكرة طيران بدولار واحد!

أعلنت شركة طيران جنوب الصين أن جميع التذاكر التي تم بيعها بأسعار مخفضة بشكل غير معتاد يوم الأربعاء بسبب خلل في نظام الحجز ستظل سارية المفعول، حيث تم إدراج مقاعد على بعض الرحلات الداخلية بأقل من 10 يوان (1.37 دولار).

حدث الخلل في نظام الحجز خلال فترة ازدحام كبيرة في التسوق عبر الإنترنت في الصين، وأثر ذلك على أسعار تذاكر الطيران في تطبيق “China Southern” ومنصات أخرى عبر الإنترنت، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

أكدت شركة “تشاينا ساوثرن”، التي تتخذ من قوانغتشو مقراً لها وتعد واحدة من أكبر شركات الطيران في الصين، في بيان صدر يوم الخميس، أن جميع تذاكر الطيران التي تم دفعها وإصدارها أثناء حدوث الخلل في النظام ستظل صالحة، ويمكن للمسافرين استخدامها بشكل طبيعي.

ظهرت لقطات شاشة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر تذاكر بقيمة 10 يوان لرحلات مثل تشنغدو إلى شنغهاي، حيث يبلغ طول الرحلة 1660 كيلومترًا (1030 ميلاً) وتستغرق حوالي 3 ساعات. وكانت أسعار التذاكر قد تم إدراجها في اتجاه واحد على نفس الطريق في ديسمبر بحوالي 2000 يوان على موقع السفر “Trip.com”.