واتساب يتيح ميزة جديدة لنقل المحادثات بين الهواتف

أعلن مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا عن ميزة جديدة في تطبيق واتساب المملوك لها، تتيح نقل المحادثات من هاتف إلى آخر بسهولة.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، شارك زوكربيرغ مقطع فيديو يشرح آلية عمل الميزة الجديدة التي تسمح بنقل كافة المحادثات من هاتف لآخر عبر مسح "رمز القراءة السريع/ QR Code" من الهاتف القديم باستخدام الهاتف الذي يود المستخدم نقل المحادثات إليه، وبشرط استخدام حساب واتساب نفسه بطبيعة الحال.

أكثر وضوحا

ولفت زوركربيرغ إلى أن طريقة النقل الجديدة أكثر وضوحاً وأماناً، ولا يحدث النقل إلا بين الجهازين، كما أن البيانات المنقولة تكون مشفرة بتقنية التشفير التام.

وتُغني هذه الميزة الجديدة عن استخدام النسخ الاحتياطية من المحادثات التي تُرفع وتحمل من خدمات التخزين السحابية، سواء "آي كلاود" في أجهزة آيفون أو "جوجل درايف" في أجهزة أندرويد، أو استخدام برامج خارجية، قد تكون معقدة أو مأجورة.

نفس نظام التشغيل

وتتيح الميزة الجديدة نقل المحادثات بين الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل نفسه، أي من هاتف أندرويد إلى آخر، ومن آيفون إلى آخر، وليس متاحاً نقل المحادثات من أندرويد إلى آيفون، أو العكس في الوقت الحالي.

كيفية الوصول إلى الميزة

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى الميزة الجديدة على أجهزتهم عبر فتح تطبيق واتساب ثم الذهاب إلى "الإعدادات/ Settings" > ثم الضغط على "المحادثات/ Chats" > ثم اختيار "نقل المحادثات/ Transfer Chats" في الهاتف القديم، وسيظهر بعد ذلك "رمز القراءة السريع/ QR Code" على الشاشة، وعند مسحه باستخدام الهاتف الجديد ستبدأ عملية النقل عبر اتصال لاسلكي آمن بين كلا الجهازين مباشرةً، وتسمح هذه الميزة بنقل الصور ومقاطع الفيديو أيضاً بجانب الرسائل النصية.

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مزايا جديدة

وأتاحت واتساب عدداً من المزايا الجديدة خلال الآونة الأخيرة، ومنها ميزة "القنوات/ Channels"، وقفل المحادثات، وإمكانية استخدام حساب واحد على أكثر من جهاز في آن واحد، وغيرها.

شركة ميتا

وتعد "ميتا" واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم، وإحدى أكبر خمس شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية، إلى جانب ألفابت، أمازون، أبل، ومايكروسوفت.

تشمل منتجات وخدمات "ميتا" فيسبوك، ماسنجر، فيسبوك ووتش وفيسبوك بورتال.

في أكتوبر 2021، غيرت الشركة الأم لفيسبوك اسمها من شركة فيسبوك إلى "ميتا" في سبيل "عكس تركيزها على بناء ميتافيرس".

وفقاً لـ"ميتا"، تشير "ميتافيرس/metaverse" إلى البيئة المتكاملة التي تربط جميع منتجات الشركة وخدماتها.