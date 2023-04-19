هل ستعود سلسلة مطاعم KFC من جديد إلى سوريا؟

تداولت صفحات على منصات التواصل الاجتماعي منذ عدة أيام صور لسلسة مطاعم KFC التي كانت متواجدة في عدد من المحافظات قبل اندلاع الحرب في سوريا، وسط أنباء تتحدث عن تحضيرات لإعادة افتتاح فروعها.

وأوضح مدير سياحة دمشق ماجد عز الدين أن سلسلة المطاعم المذكورة موجودة لدينا وترخيصها موجود، مضيفاً: “لكن نحن كمديرية سياحة لم يتقدم أحد حتى الآن من قِبل أي شخص من أصحاب الشركة لإعادة تجديد الترخيص وافتتاح المطعم”.

وتابع عز الدين : “هذه المطاعم هي بالأساس سلسلة مطاعم أمريكية كانت تمنح تراخيص لفتح فروع والترخيص الموجود لدينا هو من شركة سويدية”.

يذكر أن سلسلة مطاعم كنتاكي افتتحت في مدينة دمشق عام 2006 كأول سلسلة مطاعم أمريكية في سوريا ضمن سبعة فروع ما بين مدينة دمشق وحلب وأغلقت في عام 2013 جراء الحرب السورية.



أثر برس