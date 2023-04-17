المقداد: عودة سوريا إلى الجامعة العربية شبه مستحيلة قبل تصحيح العلاقات الثنائية

قال وزير الخارجية فيصل المقداد، الأحد، إن عودة سوريا إلى الجامعة العربية شبه مستحيلة قبل "تصحيح العلاقات الثنائية".

جاء ذلك خلال زيارة رسمية يجريها المقداد إلى الجزائر التقى خلالها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وذكر المقداد أن زيارات المسؤولين السوريين إلى بعض الدول العربية في الآونة الاخيرة كانت "برغبة مشتركة وتهدف إلى إغلاق صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة في العلاقات بالعالم العربي".

ورداً على سؤال في حوار مع قناة الجزائر الدولية حول عودة سوريا للجامعة العربية، قال المقداد إن ذلك "سيكون شبه مستحيل قبل تصحيح العلاقات الثنائية"، بحسب ما نقلته "رويترز".

بدورها، قالت عن "مصادر متابعة" إن المقداد سيجري اليوم جلسة مباحثات رسمية مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، قبل مغادرته الجزائر باتجاه تونس التي يصلها بدعوة من نظيره التونسي نبيل عمّار.

وكانت وزارة الخارجية التونسية أعلنت أن المقداد سيصل الإثنين إلى تونس في زيارة ستستمر 3 أيام.

اجتماع تشاوري حول سوريا

وشهدت مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، في 15 من نيسان/أبريل الجاري، اجتماعاً تشاورياً لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق حول سوريا.

وصدر في البيان الختامي للاجتماع تأكيد على أهمية الحل السياسي "كحل وحيد للأزمة السورية".

وشدّد على ضرورة وجود "دور قيادي عربي في جهود إنهاء الأزمة"، دون أن يشير البيان إلى اتخاذ قرار بشأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، في حين لم تشارك الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع.