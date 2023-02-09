 ماسك يمنع أوكرانيا من استخدام أقماره الصناعية ضد "الدرون"

أبلغ الملياردير إيلون ماسك أوكرانيا أنه لم يعد بإمكانها استخدام أقماره الصناعية على الإنترنت للسيطرة على الطائرات بدون طيار، بعد اتهام الأوكرانيين بالاستفادة من الخدمة "بطرق لم يتضمنها الاتفاق" بين الطرفين.

وكان ماسك الرئيس التنفيذي لشركة (سبيس إكس) "SpaceX" يزود أوكرانيا بخدمات الإنترنت عبر أقمار "ستارلنك" بعد العملية العسكرية الروسية في شباط (فبراير) 2022.

وقالت رئيس سبيس إكس، جوين شوتويل، أمس الأربعاء، إن الخدمة التي يستخدمها الجيش الأوكراني للسيطرة على الطائرات بدون طيار "لم يكن من المفترض أن تكون سلاحًا".

وأضافت شوتويل: "استغلها الأوكرانيون بطرق غير مقصودة وهي ليست جزءًا من أي اتفاق"، بحسب صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية.

وأشارت إلى التقارير التي تفيد بأن الجيش الأوكراني استخدم خدمة "ستارلنك" للتحكم في الطائرات بدون طيار، وأن الشركة تتخذ الآن خطوات لمنع حدوث ذلك مرة أخرى.

وتابعت شوتويل: "هناك أشياء يمكننا القيام بها للحد من قدرتهم على الاستمرار بالقيام بذلك.. هناك أشياء يمكننا القيام بها وفعلناها".

وربطت شركة "سبيس إكس" أوكرانيا بشبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، ما سمح بالوصول عبر الإنترنت دون الحاجة إلى كابلات الألياف، بعد أيام فقط من دخول الجيش الروسي إلى الأراضي الأوكرانية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء بعد أن أطلقت روسيا موجة من الهجمات الإلكترونية ضد البنية التحتية لأوكرانيا، فيما قال ماسك أيضًا إن الهجمات الإلكترونية الروسية كانت تستهدف أنظمة الإنترنت و"ستارلنك" نفسها.

