اعترف الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند أن اتفاقيات مينسك، التي وقعت عام 2014 بين روسيا أوكرانيا بضمانات غربية، كانت لكسب الوقت ولتسليح القوات الأوكرانية.

وقال هولاند وفق موقع "روسيا اليوم"، إن المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل كانت محقة، بأن اتفاقيات "مينسك" سمحت للجيش الأوكراني أن يصبح أقوى وعرقلت الهجوم الروسي لبعض الوقت.

وأضاف: "عززت أوكرانيا إمكاناتها العسكرية منذ عام 2014، وأصبح الجيش الأوكراني مختلفاً تماماً، إنه أفضل تدريباً وتجهيزاً، ميزة اتفاقيات "مينسك" أنها وفّرت للجيش الأوكراني مثل هذه الفرصة.

ووفقاً لما نقل عن الرئيس الفرنسي السابق، فإن المثال على ذلك "واضح للعيان في ساحة المعركة الآن".

وكانت ميركل قد صرحت في وقت سابق في حديث لصحيفة ألمانية بأن اتفاقيات مينسك كانت "محاولة لتوفير الوقت لأوكرانيا" في عام 2014، وأشارت إلى أن الناتو لم يكن قادراً على تقديم نفس المساعدة التي يقدمها الآن.

يشار إلى أن المسؤولين الروس صرحوا مراراً بأن أحد أسباب العملية العسكرية في أوكرانيا، هو خرق اتفاقيات مينسك، عبر اعتداءات قوات كييف على الأقليات الروسية في الأقاليم الأوكرانية التي ضمتها موسكو قبل شهرين.