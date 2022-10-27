لهذا رفض بوتين تهنئة رئيس وزراء بريطانيا الجديد

أعلن الكرملين، الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يهنئ رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك على توليه مهامه لأن بريطانيا دولة “غير صديقة”.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن “بريطانيا جزء من دول تصنف في فئة غير صديقة، بالتالي لم يتم تقديم التهاني”.



ولندن هي إحدى أبرز داعمي أوكرانيا في مواجهة روسيا.



وتولى ريشي سوناك، المرشح الرسمي الوحيد بعد استقالة ليز تراس الأسبوع الماضي، مهامه بعد تسميته، الاثنين، من قبل حزب المحافظين في غضون ساعات وبدون أن يكون قد ألقى أي كلمة علنا وبدون استشارة أعضاء الحزب.

وتلقى سوناك التهاني من عدة دول.

وبعد ساعات من تسلمه منصبه رسميا تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن. وقال البيت الأبيض في بيان إن الزعيمين أكدا على “العلاقة الخاصة” القائمة بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وعزمهما على العمل معا لتعزيز الأمن والازدهار العالميين.

وهنّأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سوناك، مؤكداً أنه مستعدّ لـ”مواصلة تعزيز” العلاقات بين أوكرانيا والمملكة المتحدة.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على “تويتر”: “سنواصل معا العمل لمواجهة التحديات الآنية بما في ذلك الحرب على أوكرانيا وعواقبها العديدة على أوروبا والعالم”.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني إنها “حريصة على التعاون مع (سوناك) وحكومته بشأن التحديات المشتركة دفاعا عن قيمنا المشتركة من أجل الحرية والديموقراطية”.

وهنأ المستشار الألماني أولاف شولتس سوناك وقال إنه يتطلع للتعاون معه “كصديقين مقربين” بحسب رسالة نُشرت على “تويتر”.

كما كتب الرئيس البولندي أندريه دودا أنه “يتطلع للقائنا وتعاوننا وأتمنى لكم النجاح في منصبكم”.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: “سنواصل توطيد علاقاتنا بما يخدم مصلحة مواطنينا. التضامن والوحدة فقط سيسمحان لنا بمواجهة تحديات وعواقب الحرب في أوكرانيا”.

وقال الرئيس النيجيري محمد بوهاري: “نسعى لتعميق شراكتنا مع بريطانيا” لمواجهة التحديات بما في ذلك الإرهاب وانعدام الأمن الغذائي والطاقة والتغير المناخي.

ولم ينتظر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعيين سوناك رسميًا رئيسا للوزراء، وهنأه عبر “تويتر” الاثنين.

وكتب مودي: “مع توليك رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة أتطلع إلى العمل معًا بشكل وثيق بشأن القضايا العالمية”.

وأضاف: “تمنيات خاصة بمناسبة عيد ديوالي +للشخص الذي يشكل جسرا+ للهنود البريطانيين ونحول روابطنا التاريخية إلى شراكة حديثة”.