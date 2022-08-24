المحليات الصناعية قد تؤدي للإصابة بالسكري

أظهرت نتائج دراسة حديثة قام عليها مجموعة من الباحثين من المركز الوطني الألماني للسرطان أن استهلاك بعض أنواع المحليات_الصناعية يؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري.

وأشاروا بشكل خاص الى تلك المحليات التي تحتوي على مركب #السكارين "Saccharin" ومركب السكرالوز " Sucralose".

وبينت نتائج الدراسة أن استهلاك المحليات الصناعية أدى إلى إنتاج البكتيريا الطبيعية في الأمعا)ء لبعض العناصر التي ساهمت في انخفاض معدل تحمل سكر الجلوكوز في الجسم.

وهي أحد الإشارات التي تدل على ارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري.

يجدر الذكر أن هذا التأثير لم يظهر لدى جميع مستخدمي المحليات الصناعية المذكورة.

البكتيريا النافعة

وارتبط انخفاض معدل تحمل الجلوكوز بنوع البكتيريا الطبيعية في الأمعاء، لأن طبيعة البكتيريا النافعة التي تتخذ من الجهاز الهضمي سكناً لها تختلف بين شخص وآخر.

لذلك لم تظهر أي إشارة لاضطراب معدل تحمل الجلوكوز لدى بعض الأشخاص المشاركين في التجربة.

تأثير مؤقت

يشار إلى أن تأثير انخفاض معدل تحمل سكر الجلوكوز الناجم عن استهلاك المحليات الصناعية الذي ظهر لدى بعض المشاركين في التجربة كان مؤقتاً.

ولم تظهر نتائج التجربة ما يشير إلى مضاعفات طويلة الأمد، أو ما يؤكد خطر الإصابة بمرض السكري في المستقبل.

الحد من استخدام المحليات الصناعية

تعطي هذه النتائج إشارة تحذيرية لإعادة التفكير في أمان استهلاك المحليات الصناعية، وضرورة الحد من الإفراط في تناول المحليات الصناعية على أنها البديل الآمن للسكر.

ويجدر للمحافظة على صحة الجسم الحد من تناول السكر بجميع أنواعه بما يتضمن المحليات الصناعية.