إيران تستعيد نفطها المصادر في اليونان 

أمرت المحكمة العليا في اليونان الأربعاء بإعادة النفط الإيراني المصادر بطلب من الولايات المتحدة من الناقلة لانا، وفق ما أفاد مصدر قضائي يوناني.

ومن المتوقع أن تستعيد الناقلة التي ترسو قبالة ميناء بيريوس اليوناني، جزءاً من شحنة النفط المصادرة، وتبحر عائدة إلى إيران، وفق رويترز.

وقال مسؤول حكومي يوناني للوكالة: "حكم المحكمة العليا اليونانية يأتي في صالح إيران"، مضيفاً أن الحكومة علمت بالحكم، الذي لم يُعلن على الملأ، منذ يوم الثلاثاء.

أما المتحدث باسم الحكومة، فرفض التعليق على قرارات المحكمة.

وكانت القضية أدت إلى توتر العلاقات بين أثينا وطهران، ودفعت القوات الإيرانية إلى احتجاز ناقلتين يونانيتين في الخليج، ولم يتم الإفراج عنهما بعد.

ولم يتضح على الفور إن كانت الحكومة الأمريكية أو اليونانية ستطعن في الحكم الذي أصدرته المحكمة، لكنّ جزءاً من شحنة النفط الإيراني على متن السفينة نقل الآن إلى سفينة أخرى، استأجرتها الولايات المتحدة، بحسب تأكيد رويترز.