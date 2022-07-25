الجيش الروسي يستهدف أسلحة أمريكية في ميناء أوكراني

كشفت وزارة الدفاع الروسية تفاصيل تتعلق بالضربة التي وجهتها، يوم السبت، لميناء أوديسا جنوب أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الضربة على ميـناء أوديسا، أدت إلى تدمير صواريخ أمريكية مضادة للسفن من طراز “هاربون”.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الضربة “أخرجت عن الخدمة منشأة إصلاح وتحديث للسفن التابعة للقوات البحرية الأوكرانية”.

من جانبها، قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن صواريخ روسية دمرت بنى تحتية عسكرية في مـيناء أوديسا.

وكتبت زاخاروفا على تلغرام أن “صواريخ كاليبر دمرت بنى تحتية عسكرية في ميناء أوديسا بضربة عالية الدقة”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وأعلن الجيش الأوكراني، السبت، أن صواريخ روسية أصابت منشآت للبنية التحتية في ميناء أوديسا، بعد يوم واحد من توقيع روسيا وأوكرانيا على اتفاق لإعادة فتح موانئ على البحر الأسود لاستئناف صادرات الحبوب.

وكتبت قيادة العمليات الجنوبية في أوكرانيا على تلغرام: هاجم العدو ميناء أوديسا التجاري بصواريخ كروز من طراز كاليبر، وأسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخين فيما أصاب صاروخان البنية التحتية للميناء”