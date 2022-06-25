كيلو السكر بـ4500 في الأسواق.. السكر المباشر بلا رسائل الأسبوع المقبل

ارتفعت أسعار السكر في أسواق العاصمة دمشق بالتزامن مع التأخير بفتح باب التسجيل على مخصصات المادة المدعومة عبر البطاقة الذكية.

ولوحظ أن كيلو السـكر يباع اليوم بسعر 4500 ليرة سورية، وهو سعر مرتفع نسبياً.

في حين نفى فرع ريف دمشق بالمؤسسة السورية للتجارة باسل طحان لوسائل إعلام محلية، توقف توزيع السكر المباشر، مشيراً إلى وجود دفعة ثانية من السكر المباشر دون رسائل خلال الأسبوع القادم سيتم تزويد الصالات بها يومياً.

أما بالنسبة لما يشاع حول رفع أسعار المواد المقننة أوضح طحان أنه لا يوجد قرار حالياً بذلك.

يذكر أن آخر دورة للتسجيل على مخصصات السـكر والرز عبر البطاقة الإلكترونية كانت في السادس من آذار بأسعار كانت كالتالي:

– السـكر المدعوم 1000 ل.س.

-الرز المدعوم 1000 ل.س.

-الرز المباشر 2400 ل.س.

-السـكر المباشر 2400 ل.س.