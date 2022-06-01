زيلينسكي يكشف عن عدد القتلى اليومي من العسكريين الأوكران

01-06-2022

زيلينسكي يكشف عن عدد القتلى اليومي من العسكريين الأوكران

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تخسر يوميا ما بين 60 و 100 قتيل و 500 جريح جراء المعارك الدائرة.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع قناة نيوزماكس التلفزيونية: "أصعب موقف هو في شرق أوكرانيا.. الوضع صعب للغاية. نخسر 60-100 جندي يوميا يقتلون في المعارك ونحو 500 جريح".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نشرت مؤخرا مقطع فيديو لاستجواب أحد أسرى الحرب الأوكرانيين، قال فيه إن القادة هددوهم بأن كل من سيهرب من القتال سيواجه مفرزة وراءه ستطلق النار عليه أيضا.

وقبل ذلك كان أسير أوكراني آخر، من لواء الهجوم رقم 95 المحمول جوا التابع للقوات الأوكرانية، قد صرح في مقطع فيديو، بأن 450 شخصا كانوا قد رفضوا القتال ضد روسيا، واقتادهم القوميون الأوكرانيون المتطرفون من الكتيبة، ولم يُعرف أي شيء عن مصيرهم.

المصدر: نوفوستي

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