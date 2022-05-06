دمشق استهلكت 30 طن حلويات تقريباً في العيد 

بين نائب رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الحلويات بدمشق ماهر نفيسة أن كمية الحلويات التي استهلكتها دمشق خلال العيد تقدر بنحو 30 طن تقريباً.

وأشار نفيسة إلى أن الاستهلاك من الأنواع الفاخرة يصل إلى نحو 10 طن حلويات تقريباً، ونحو 20 طن من الأنواع الأخرى (الأول والشعبي).

وقال نفيسة إن نسبة المبيعات لهذا العام لا تتجاوز 40% من مبيعات السنوات السابقة، ووصف هذه النسبة بالمنخفضة.

أضاف العضو في جمعية الحلويات محمد الإمام أن عدد المحلات التي تنتج الأنواع الفاخرة من الحلويات لا تتجاوز 5 إلى 6 منشآت، وهذه تسوق غالبية منتجاتها إلى الدول المجاورة على شكل تواصي وهدايا، حيث يصل سعر الكيلو من بعض أنواعها إلى نحو 80 ألف ليرة.

وقال الإمام إن الإقبال على شراء النوع الأول من الحلويات جيد، ولكنه ليس كما في السنوات السابقة نتيجة انخفاض القدرة الشرائية والارتفاع الكبير بأسعار المواد الأساسية قياساً بالدخل

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